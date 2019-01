Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach beunruhigenden Stimmungsdaten aus der US-Industrie eine Kehrtwende gemacht und sind kräftig gestiegen. Vor allem die Renditen der langlaufenden Bonds gaben daraufhin stark nach.

Zwar ist das Wachstumsszenario für das Verarbeitende Gewerbe in den USA weiterhin intakt, allerdings ging der ISM-Index im Dezember überraschend so deutlich zurück wie seit 10 Jahren nicht mehr. Er fiel von 59,3 Punkten im Vormonat auf 54,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Washington mitteilte. Damit wurde der tiefste Stand seit November 2016 erreicht. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 57,5 Zähler gerechnet.

Die wichtigsten Anleihen, die vor den Daten noch gesunken waren, drehten daraufhin allesamt nach oben: Zweijährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,377 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 15/32 Punkte auf 101 7/32 Punkte. Ihre Rendite betrug damit 2,361 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen sprangen um 20/32 Punkte auf 104 31/32 Punkte hoch und rentierten mit 2,550 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen um 30/32 Punkte auf 109 9/32 Punkte und rentierten mit 2,906 Prozent./ck/he

