Neue Kooperationen stärken Takedas Engagement für die Entwicklung neuartiger Zelltherapiekonzepte zur Behandlung von Blutkrebs und soliden Tumoren

Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TSE: 4502) gab heute neue Forschungskooperationen im Bereich der Immuno-Onkologie (I-O) bekannt, die zu den strategischen Schwerpunkten des Unternehmens zählt. Mit diesen Partnerschaften möchte Takeda die Entdeckung von Krebsimmuntherapien der nächsten Generation vorantreiben. Dazu zählen u.a. neuartige Zelltherapiekonzepte zur Abdeckung der Erfordernisse von Patienten mit schwer therapierbaren Krebsformen.

"Wir sind beeindruckt von der aktuellen Dynamik in der Onkologieforschung und -entwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Heilungspotenzial von zellbasierten Therapien, die unser stetig wachsendes Partnernetzwerk bietet", erklärte Phil Rowlands, Ph.D., Head, Oncology Therapeutic Area Unit, Takeda. "Wir freuen uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit einigen der führenden Pioniere in diesem Bereich. Auf diese Weise möchten wir die Erforschung und Entdeckung fördern, neuartige Wirkungsmechanismen im Krebsimmunitätszyklus schaffen und letztendlich Krebs heilen."

Takeda arbeitet mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) zusammen, um neuartige CAR-T-Produkte (Chimeric Antigen Receptor T-cells) für die Behandlung des multiplen Myeloms, der akuten myeloischen Leukämie und weiterer Indikationen solider Tumore zu entdecken und entwickeln. Ein der Leiter dieser umfassenden, vielschichtigen Kooperation ist Michel Sadelain, M.D., Ph.D., Director of the Center for Cell Engineering des MSK, wissenschaftlicher Gründer von Juno Therapeutics und ein Pionier im Bereich der CAR-T-Therapie.

Takeda nutzte eine Option seiner bestehenden Forschungskooperation mit Noile-Immune Biotech Inc. (Noile), die das Unternehmen im September 2017 eingegangen war. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit vergab Takeda die exklusiven Lizenzen für NIB-102 und NIB-103 zur Behandlung verschiedener Indikationen solider Tumore und entwickelt diese CAR-T-Zelltherapien gemeinsam mit Noile unter Nutzung der unternehmenseigenen "Prime" (Proliferation Inducing and Migration Enhancing) CAR-T-Plattform. Das Unternehmen plant, Ende dieses Jahres die behördliche Genehmigung für die Testung von NIB-102 am Menschen zu beantragen.

Durch Ausübung der Option auf eine ausschließliche, onkologiespezifische Humabody -Lizenz von Crescendo Biologics kann Takeda außerdem diese Humabody VHs für die Entwicklung neuartiger CAR-T-Therapien auswerten. Bei dieser Entwicklung werden die einzigartigen Eigenschaften der tumorgerichteten Einzeldomänenbinder als Alternative zu konventionellen Methoden auf Basis von scFv-Antikörpern genutzt.

Die Diversifikation von Takeda in Richtung Zelltherapien der nächsten Generation beruht auf seinen drei strategischen Säulen der Onkologie: hämatologische Malignome, Lungenkrebs und Immuno-Onkologie. Im Zuge der Kooperation mit externen Partnern und seinem neu etablierten translationalen Zelltherapieprogramm plant Takeda, in den kommenden Jahren ein umfangreiches Spektrum an frühzeitigen Ressourcen bereitzustellen.

Takeda hat ein neues, internes translationales Zelltherapieprogramm etabliert, das auf Know-how aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie, Fertigung und Steuerung (CMC) sowie auf klinischer und translationaler Expertise basiert. Ziel des Programms unter der Leitung von Stefan Wildt, Ph.D., Head of Pharmaceutical Sciences and Translational Engine, Cell Therapies, ist es, innovative und differenzierte Zelltherapiekonzepte schnell in die Praxis umzusetzen.

"Wir haben die unglaubliche Chance, vielversprechende externe Innovation mit der Leistungsfähigkeit eines zweckmäßigen, translationalen Zelltherapieprogramms zu kombinieren und die Entwicklung wahrhaft neuartiger Zelltherapien zu beschleunigen", erklärte Stefan Wildt. "Wir haben ein sehr talentiertes Team mit umfassendem und relevantem Wissen im Bereich der Entwicklung von Zelltherapien zusammengestellt, um dieses Ziel zu erreichen."

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft der Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebenswichtige Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf Onkologie, Gastroenterologie, neurowissenschaftliche Therapiebereiche sowie Impfstoffe. Takeda betreibt Forschung und Entwicklung sowohl intern als auch über Partner, um bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie die Präsenz von Takeda in aufstrebenden Märkten sind die aktuellen Wachstumsmotoren des Unternehmens. Etwa 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und kooperieren in über 70 Ländern mit den Partnern des Unternehmens im Gesundheitswesen.

