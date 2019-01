Die IDC MarketScape zeichnet Lookout als führenden Anbieter im Bereich Mobile Threat Management aus, der über Größe, Fokus und Expertise verfügt, um seine Vision von Post-Perimeter-Sicherheit voranzutreiben

Lookout, der Marktführer bei Sicherheit in der Post-Perimeter-Welt, hat heute bekanntgegeben, im zweiten Jahr in Folge an führender Stelle in der Anbieterbewertung IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Security Software 2018 Vendor Assessment (IDC US44521018, Dezember 2018) zu sein. Lookout bietet umfassende und kontinuierliche Risikobewertungen für alle Endgeräte zum Schutz vor applikations-, geräte- und netzwerkbasierten Bedrohungen.

Mobile Threat Management (MTM) ist der Begriff, den IDC für Lookout Mobile Endpoint Security (MES) verwendet, auch als Mobile Threat Defense(MTD)-Produkte bezeichnet. Die IDC MarketScape zeigt Trends für zunehmende Akzeptanz von mobilen Sicherheitslösungen und marktführende Anbieter. "Mit der Entwicklung mobiler Sicherheits- und Governance-Frameworks schließen Softwaretools für mobiles Bedrohungsmanagement (MTM) eine große Sicherheitslücke, die viele Unternehmen in einer ihrer meistverbreiteten Technologie-Implementierungen entdecken: Smartphones und Tablets, die von Mitarbeitern genutzt werden."* Tatsächlich zeigen Prognosen zusätzlicher Marktforschung ein Wachstum von 100 im Jahresvergleich, mit einer Marktgröße von 100 Mio. USD in 2017 und 200 Mio. USD in 2018.

Phil Hochmuth, Program Director, Enterprise Mobility bei IDC, erklärte: "Viele Unternehmen sehen Softwaretools für mobiles Bedrohungsmanagement als wertvolle Abwehrlinie bei mobilen Bedrohungen und neue Sicherheitsanforderung aus Compliance-Sicht."

"Als führendes Unternehmen in der Anbieterbewertung IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Security Software 2018 Vendor Assessment ausgezeichnet zu werden, bestätigt unsere Vision einer Sicherheitsarchitektur, die Unternehmen in der heutigen, perimeterlosen, Cloud-basierten und datenschutzbewussten Welt schützt", sagte Jim Dolce, CEO von Lookout. "Mit einem Datensatz von 170 Millionen Geräten und 70 Millionen geprüften Anwendungen kombiniert Lookout Expertise bei Sicherheit und umfassendes technisches Wissen über die mobilen Plattformen Android und iOS, um vor dem gesamten Spektrum mobiler Bedrohungen zu schützen."

Lookout bietet Sicherheit und Compliance für die heutige digitale Mitarbeiterschaft, ohne dabei Produktivität, Datenschutz oder Nutzererfahrung zu kompromittieren. Die Technologie von Lookout sichert Unternehmensdaten entsprechend der modernen Arbeitsweise von Mitarbeitern, sodass Benutzer von überall, auf jedem Gerät und in jedem Netzwerk arbeiten können.

Über IDC MarketScape:

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITC-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Bei der eingesetzten Untersuchungsmethode wurde eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters an einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Lookout

Lookout ist ein Cybersicherheitsunternehmen für die Post-Perimeter-, Cloud-first- und Mobile-first-Welt. Getrieben vom größten Datensatz an Mobilcode, den es gibt, bietet die Lookout Security Cloud Visibilität in das gesamte Spektrum des mobilen Risikos. Hunderte von Millionen von individuellen Usern, Unternehmen und Behörden und Partnern, wie z. B. AT&T, Verizon, Vodafone, Microsoft, Apple usw. verlassen sich auf Lookout. Lookout hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Amsterdam, Boston, London, Sydney, Tokio, Toronto und Washington, D.C. Mehr Informationen finden Sie unter www.lookout.com und folgen Sie Lookout auf seinem Blog, LinkedIn und Twitter.

