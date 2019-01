FRANKFURT (Dow Jones)--Der Markt habe trotz der schwachen US-Vorgaben nur wenig Bewegung gezeigt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Unter den Einzelwerten fielen Vapiano mit einem Plus von 3,5 Prozent auf. Der Restaurantbetreiber verkauft seine Tochter Vapiano Holding USA und sieben von deren Tochterunternehmen in den USA für 15 Millionen US-Dollar in bar.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.435 10.417 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

