IRVINE, Kalifornien, Jan. 03, 2019(das "Unternehmen") (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter von sicheren Datenzugriffs- und -verwaltungslösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT), hat heute die Einführung einer neuen Geschäftsbeziehung zur Erweiterung der Vertriebskanäle bekanntgegeben, die die Region Asien-Pazifik & Japan (APJ) unterstützt.

Das Unternehmen hat eine neue Vertriebsvereinbarung mit Ingram Micro Inc. unterzeichnet, einem globalen Großhandelsanbieter von Technologieprodukten und SCM-Dienstleistungen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Ingram Micro Inc. erweiterte Logistik-, Produktlieferungs- und Distributionsdienste für externe IoT-Gerätegateways und IT-Managementlösungen von Lantronix in China anbieten.

"Als einer der führenden Anbieter von wissensbasierten IT-Lösungen für den chinesischen Markt seit 1997 ist Ingram Micro stolz darauf, mit etablierten Marken wie Lantronix zusammenzuarbeiten", sagte Patrick Shao, Vice President und Managing Director von Ingram Micro PRC. "Wir freuen uns sehr, das innovative Portfolio an Industrie- und Netzwerklösungen von Lantronix in unseren Katalog erstklassiger Produkte aufnehmen zu können."

"Wir freuen uns, Ingram Micro in die wachsende Liste der Partner von Lantronix im asiatisch-pazifischen Raum aufnehmen zu können", sagte Kevin Yoder, Vice President of Sales bei Lantronix. "China stellt für uns einen Wachstumsmarkt dar. Durch den Ausbau unserer Beziehungen zu Ingram Micro werden wir unsere Reichweite erhöhen und neue Kunden mit unseren branchenweit führenden IT-Management- und IoT-Lösungen unterstützen."

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von sicheren Datenzugriffs- und -verwaltungslösungen für das Internet der Dinge (IoT). Unsere Zielsetzung ist es, der führende Anbieter von IoT-Lösungen zu sein, mit denen Unternehmen die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Projekten erheblich vereinfachen und gleichzeitig den sicheren Zugriff auf Daten für Anwendungen und Mitarbeiter ermöglichen können.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung robuster M2M-Technologien (Maschine-zu-Maschine) ist Lantronix ein Innovator, der es unseren Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Möglichkeiten des Internets der Dinge zu nutzen. Unsere Konnektivitätslösungen werden in Millionen von Maschinen eingesetzt, die eine Vielzahl von Branchen abdecken, darunter Industrie, Medizin, Sicherheit, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Lantronix hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

