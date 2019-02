Globale Finalisten gewinnen mehr als 1,5 Millionen Dollar in bar und Geld für die Markteinführung; Gewinner werden auf dem Cloud Summit 2019 vom 11. bis 13. März in San Diego, Kalifornien, vorgestellt.

Ingram Micro Inc. gab gemeinsam mit MassChallenge heute die 12 Finalisten seiner Comet Competitions bekannt. Die Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs sind Verifyoo, Perimeter 81, ITsMine, EyeControl, ClearBlade, re:3D, Sempulse, The Mentor Method, Pixm Inc., addapptation, OnRout und BOXOLOGIC.COM.

Die Comet Competition wurde 2018 gegründet und ist die einzige Startup-Herausforderung, die sich der Entdeckung talentierter unabhängiger B2B-Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs) und der Beschleunigung ihrer Entwicklung widmet, um Markterfolge zu erzielen. Als Finalisten der Comet Competition erhalten diese Startups eine Markteinführungsfinanzierung, einen beispiellosen Zugang zu den besten Unternehmenspartnern und einen maßgeschneiderten Lehrplan, um ihren Erfolg zu beschleunigen alles ohne Eigenkapital.

"Um weiterhin führend in der digitalen Wirtschaft zu sein, müssen wir aktiv nach den besten Technologie-Startups der Welt suchen und ihre Entwicklung auf Profitabilität und Skalierbarkeit trimmen", so Nimesh Davé, geschäftsführender Vizepräsident von Ingram Micro Cloud. "Die Comet Competition hat viele innovative ISVs im Frühstadium entdeckt, die Ingram Micro Cloud bei der Vermarktung unterstützen kann, sowie einige Startups, die die Welt wirklich verändern werden."

Die Comet Competition lehrt ISVs, wie sie den IT-Kanal gezielt aufbauen und ihre Technologie kommerzialisieren können. Sie hilft Ingram Micro Cloud ebenfalls bei der Verwirklichung seiner Vision, das Versprechen der Technologie zu verwirklichen. Über 300 ISV-Bewerber wurden nach einer Reihe von Kriterien bewertet, darunter Zukunftsvision, Branchenauswirkungen und Potenzial im Kanal für die Möglichkeit, entweder in Tel Aviv, Austin oder Boston am Wettbewerb teilzunehmen. Sechsundvierzig Spitzenbewerber wurden ausgewählt, um ihr Projekt live vor einer Jury aus renommierten Branchenbeeinflussern zu präsentieren, die dann die Finalisten auswählten.

"MassChallenge ist sehr stolz auf die Partnerschaft mit Ingram Micro Cloud bei der Comet Competition, die den weltweit führenden B2B-Start-ups hilft, ihr Marktwachstum im jeweiligen Kanal in bisher unerreichter Weise zu beschleunigen", so Siobhan Dullea, CEO von MassChallenge. "Herzlichen Glückwunsch an die ausgewählten Startups wir freuen uns darauf, mit ihnen beim Cloud Summit 2019 im März zu feiern."

MassChallenge ist ein globales Netzwerk von Zero Equity Startup-Beschleunigern, die das Wachstum von Startup-Ökosystemen auf fünf Kontinenten unterstützen. Die über 1900 Alumni haben mehr als 4 Milliarden Dollar an Finanzmitteln gesammelt und mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Einnahmen generiert. Durch die Partnerschaft mit MassChallenge erweitert Ingram Micro seine ISV-Initiative und erweitert konkurrenzlose Möglichkeiten für Finalisten und Gewinner.

Diese Finalisten werden zusammen mit MassChallenge und Ingram Micro auf der Bühne des Ingram Micro Cloud Summit 2019 stehen, der vom 11. bis 13. März in San Diego, Kalifornien, stattfindet, um die regionalen Gewinner bekanntzugeben und alle Finalisten zu präsentieren. Weitere Informationen, einschließlich der Anmeldung, finden Sie hier: https://www.ingrammicrocloudsummit.com.

Ingram Micro hat sich als schnellster Marktzugang für ISVs bewährt, die ihre SaaS- oder IaaS-basierten Unternehmen ausbauen und skalieren möchten. Sobald ISVs in den Ingram Micro Cloud Marketplace aufgenommen werden, können diese ihre Lösungen für Kanalpartner und die Kunden, die auf über 50 globalen Märkten, einschließlich China, betreut werden, schnell skalieren, bewerben, verkaufen und bereitstellen. Weitere Informationen zu den ISV-Programmen von Ingram Micro sind hier verfügbar.

Finalisten Tel Aviv

Verifyoo

Tel Aviv, Israel Cyber-Sicherheit

Verifyoo wurde von Cyber-Sicherheitsexperten mitbegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Technologien zur Benutzerverifizierung anzubieten, die weit über die bestehende Biometrie hinausgehen. Verifyoo stellt CISOs und Geschäftsführern die Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen, um den zunehmenden Betrug zu bekämpfen, die digitale Transformation zu fördern und das Geschäft auszubauen. Im Gegensatz zur Biometrie funktioniert Verifyoo auf jedem mobilen Gerät, kann zentral in der Cloud gespeichert werden, bewahrt die Privatsphäre der Benutzer und behebt die derzeit ungelösten Probleme.

Perimeter 81

Tel Aviv, Israel Cyber-Sicherheit

Perimeter 81 ist ein Secure Network as a Service, das die veraltete, komplexe und hardwarebasierte traditionelle VPN- und Firewall-Technologie in eine benutzerfreundliche und einfach zu bedienende Softwarelösung verwandelt hat, die den sicheren Netzwerkzugriff für moderne und verteilte Mitarbeiter vereinfacht. Perimeter 81 wurde von zwei Absolventen der IDF-Elite-Intelligenzeinheit gegründet und bedient Fortune-500-Unternehmen und Branchenführer in einer Vielzahl von Branchen und hat Partnerschaften mit den weltweit führenden Integratoren, Managed Service Providern und Channel-Resellern aufgebaut.

ITsMine

Herzeliya, Israel Cyber-Sicherheit

ITsMine bietet einen neuen, einzigartigen, proaktiven Ansatz für Data Loss Prevention (DLP), der keine Richtlinien und keine permanenten Endpunkt-Agenten erfordert und gleichzeitig Schutz vor internen und externen Angreifern gewährleistet. ITsMine löst die DLP-Herausforderungen mit einer vollautomatischen Lösung mit vernachlässigbaren Fehlalarmen und ohne die Produktivität der Mitarbeiter zu beeinträchtigen. ITsMine fügt eine kritische Schutzschicht hinzu, selbst wenn Daten durchsickern und verwendet werden, findet ITsMine das heraus und warnt den Kunden.

EyeControl

Tel Aviv, Israel Medizinische Geräte

Derzeit gibt es über 1,2 Millionen Menschen mit amytrophischer lateraler Sklerose (ALS) oder mangelnder Sprechfähigkeit. Obwohl kognitiv gesund, sind diese Menschen in ihrem Körper eingeschlossen und haben es schwer mit der Kommunikation. EyeControl ist ein tragbares Gerät für verschlossene Personen und basiert auf einem Audiogerät, wodurch kein Bildschirm benötigt wird und eine Kommunikation rund um die Uhr möglich ist. Sie haben weltweite Anerkennung und Unterstützung erlangt, um den Stimmlosen eine Stimme zurückzugeben.

Finalisten Austin

ClearBlade

Austin, TX IoT

ClearBlade wurde von Grund auf für Unternehmen konzipiert, damit es in jeder Cloud, vor Ort und am Rand sicher läuft. ClearBlade ermöglicht es Unternehmen, beliebige Daten in Echtzeit und in extremem Umfang aufzunehmen, zu analysieren, anzupassen und zu bearbeiten. Entfesseln Sie Ihre Daten am Rand, indem Sie lokale Berechnungen, künstliche Intelligenz und aussagekräftige Visualisierungen nutzen und sich gleichzeitig in jedes Unternehmenssystem integrieren alles von einer einzigen Plattform aus.

re:3D

Houston & Austin, TX San Juan, PR Fertigung

re:3D Inc. ist ein Sozialunternehmen, das 3D-Druckkosten und Skalenbarrieren dezimiert, um Arbeitsplätze zu schaffen und Problemlösern weltweit die Möglichkeit zu geben, unabhängig von lokalen Bedürfnissen zu agieren. Mit Kunden in über 50 Ländern auf der ganzen Welt bietet re:3D Full-Service-Lösungen und produziert Gigabot den weltweit größten, industriellen 3D-Drucker unter 9.000 US-Dollar. Jetzt modifiziert re:3D Gigabot zum 3D-Druck von recycelten Kunststoffabfällen, um eine kostengünstige, nachhaltige und lokal gesteuerte Fertigung zu ermöglichen.

Sempulse

Austin, TX Medizinische Geräte

Sempulse ist ein medizinisches Gerät und eine Softwareplattform, die einen patentierten, nicht-invasiven Vitalparameter-Sensor bereitstellt, der an der Ohrrückseite haftet und die 5 wichtigsten Vitalparameter der Patienten erfasst. Dies ermöglicht die branchenweit erste manschettenlose Messung von Blutdruck, Pulsoximetrie, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Körperkerntemperatur sowie Geolokalisierung und einer Fülle von Umweltinformationen. Obwohl die Technologie für strenge und robuste militärische Anforderungen konzipiert ist, kann sie auch im zivilen Bereich eingesetzt werden, von der Triage über Athletentraining bis hin zur Telemedizin.

The Mentor Method

Washington, DC Unternehmenssoftware

The Mentor Method ist eine Unternehmensplattform, die Mentoring nutzt, um die Zugangslücke zwischen verschiedenen Kandidaten und Unternehmen zu schließen, die Einstellungen mit mehr Diversität vornehmen wollen. Ihr Ansatz hilft Unternehmen, verschiedene Kandidaten zu gewinnen, zu prüfen und zu binden und gleichzeitig ihr internes Engagement und ihre Bindungsraten zu erhöhen.

Finalisten Boston

Pixm, Inc.

New York, NY Cyber-Sicherheit

Unterstützt von namhaften Cybersicherheitsinvestoren und Führungskräften der NSA- und Nachrichtendienste, ist Pixm die weltweit erste endpunktbasierte Phishing-Präventionstechnologie, die Phishing-Angriffe in Echtzeit per Mausklick und Computervision abschaltet. Pixm hat kürzlich den Stealth-Modus verlassen und arbeitet bereits mit den wichtigsten Fortune 50 Gesundheits- und Finanzorganisationen zusammen, um sie vor hochentwickelten Phishing-Angriffen zu schützen.

addapptation

Exeter, NH Unternehmenssoftware

addapptation ist die erste moderne UX-Plattform für die Enterprise Cloud. Die Plattform überarbeitet bestehende Anwendungen wie Salesforce.com vollständig in einfache, ansprechende Schnittstellen. Sie beseitigen die Grenzen der Unternehmenssoftware ihrer Kunden durch intuitive Lösungen, die Arbeitsabläufe für Vertriebs-, Betriebs-, Service- und Innovationsteams vereinfachen. Ihr Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Design definiert neu, was es bedeutet, im Unternehmen zu arbeiten.

OnRout

Brooklyn, NY Transport und Logistik

OnRout ist eine Optimierungsplattform für den E-Commerce-Versand. Die Echtzeit-Bieterplattform leitet einzelne Pakete an den effizientesten Spediteur für die Zustellung weiter, wobei die Wegkonsolidierung umgesetzt, die Treibhausgasemissionen gesenkt und die Versandkosten um durchschnittlich 9 reduziert werden. OnRout bietet eine neue und leistungsstarke Methode für E-Commerce-Versandunternehmen, um die Kosten zu kontrollieren und effektiver mit Amazon zu konkurrieren. OnRout konzentriert sich darauf, die Lieferung von E-Commerce-Produkten für alle Beteiligten finanziell und ökologisch nachhaltig zu gestalten.

BOXOLOGIC.COM

Somerville, MA Hardware und Robotik

Boxologic ist eine robotergestützte Instant Random-Size-Verpackungslösung (auch bekannt als Box-on-Demand), die modernste Technologie einsetzt, um sofort den richtigen Karton für die E-Commerce-Umsetzung zu erstellen. Unter Verwendung der heutigen Standardtechnologie enthält das durchschnittlich versandte E-Commerce-Paket 40 Hohlraum, was zu einer Erhöhung des Hohlraumfüllstoffverbrauchs um mindestens 60 %, einer Erhöhung der Wellpappnutzung um 15 und einer Erhöhung der Transportkosten um 20 führt. Mit Boxologic können Kartons auf Abruf, in jeder Größe und mit nur einer Artikelposition Wellpappe erstellt werden. Sie erfordert keinen menschlichen Eingriff und verursacht die niedrigste Abfallmenge in der Branche mit der geringsten Maschinengrundfläche der Welt.

