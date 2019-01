Die Aktie von Evotec ist am Donnerstag zwar etwas gefallen, befindet sich aber immer noch in der Nähe einer wichtigen Untergrenze. Die Aktie ist knapp unter die 18-Euro-Marke gerutscht. Nun könnte der Wert indes rasch wieder in Richtung 20 Euro steigen, so die Auffassung von charttechnischen Analysten. Der Wert benötige nur den Durchbruch über 18 Euro, denn darüber sind die Widerstände rar gesät. Der Kurs würde zumindest 19 Euro erreichen können, da hier die erste Hürde wartet. Sollte es bis ... (Frank Holbaum)

