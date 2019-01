Freiburg (ots) - China beweist mit der Reise zur erdabgewandten Seite des Mondes, dass es unter den wichtigen Ländern ganz vorne mitspielt. Das schafft bei potenziellen Gegnern Respekt: Wer würde es wagen, sich mit einer Nation anzulegen, die mit Kernwaffen ausgerüstet ist und Mondraketen bauen kann? Und die innenpolitische Dividende ist hoch: Wenn die Chinesen stolz auf ihr Land sind, beklagen sie sich weniger über die allein regierenden Kommunisten. Deren Propaganda wiederum schreibt die Erfolge im All der eigenen klugen Politik zu. Präsident Xi Jinping wird das Weltraumprogramm also gerade in Zeiten des kippelnden Wachstums schneller vorantreiben. http://mehr.bz/khs2s



