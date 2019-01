Die "Mitteldeutsche Zeitung" zum Thema Ökostrom:

"Die Erneuerbaren sind die Kernkomponente des Energiesystems des 21. Jahrhunderts, das unsere Ökonomie umkrempeln wird. Sie sind schon jetzt billiger und effizienter als Öl, Kohle, Gas und Atomkraft. Die Politik ist für all dies zumindest halbblind. Weil sie die Übersicht verloren hat. Jammerschade. Denn ein mutiger Schritt nach vorne würde der Volkswirtschaft einen enormen Schub geben. Was nebenbei auch den Kohleausstieg nebst des sogenannten Strukturwandels in den Braunkohlerevieren massiv vereinfachen würde./yyzz/DP/fba

