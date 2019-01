"Neue Osnabrücker Zeitung" zu CSU:

"Groko-Kuschelkurs statt Reibereien: Die CSU präsentiert sich in neuem Gewand. Nach dem Krawalljahr 2018, geprägt von Seehofers Zerstörungswut und einem desaströsen Ergebnis der Bayern-Wahl, wollen die Parteischwergewichte den echten Neustart. Gestritten werden soll nicht mehr mit Schwesterpartei und SPD, sondern mit den "Angstparteien", zu denen Dobrindt neben AfD und Linken die erstarkten Grünen zählt. Dahinter steckt die Einsicht, dass eine Volkspartei, die spaltet, sich selbst zerstört. Geläutert also zieht die CSU in die Europawahl. Im Mai wird sich zeigen, ob die Sympathie-Offensive beim Wähler ankommt."/yyzz/DP/he

