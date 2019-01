"Mannheimer Morgen" zu Rolle der Kommunen in Deutschland:

"Bürgermeister, Kämmerer, Sozialdezernenten, sie alle sind die eigentlichen Macher im Staate Deutschland. Bei ihnen kommt in der Praxis an, was oben in der Theorie beschlossen wurde. Bei ihnen entscheidet sich aber auch, ob die Menschen die Politik akzeptieren. Oder ob sie sie als bürgerfern ablehnen. Die Kommune ist der Ernstfall der Demokratie, meinte einmal der frühere Bundespräsident Johannes Rau. Kostproben: "Wir schaffen das" ist schnell gesagt. Umsetzen müssen die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen die Gemeinden. Und sie sind es auch, die mit den Konflikten der Migration fertig werden müssen."/yyzz/DP/he

