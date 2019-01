Moralische Empörung und Ausgrenzung Andersdenkender beherrschen den öffentlichen Diskurs. Der Bundespräsident hat Recht: Wir müssen einander zuhören und sachbezogen über die Lösung von Problemen streiten.

Man kann an einem beliebigen Wochentag gegen 22.00 Uhr das öffentlich-rechtliche Fernsehen anschalten und sieht meistens ähnliches, nämlich eine Talkshow. Was noch mehr auffällt, ist die Besetzung. Der Moderator wechselt, die Gäste sind nahezu immer gleich: Eine Handvoll überaus eloquenter Berufspolitiker aus (nahezu) allen Parteien, einige Unternehmer und wenige zum jeweiligen Thema einschlägige Wissenschaftler diskutieren über aktuelle Fragen. Dabei weist das Wort "nahezu" auf ein Grundproblem dieser Sendungen hin. Denn es fehlen fast immer Vertreter der sogenannten Alternative für Deutschland (AfD), über die dafür umso öfter geredet wird. Mit Blick auf diese Partei herrscht in der Regel große Einigkeit, sie gilt als Paria unter den Parteien; man empört sich regelmäßig lauthals über sie. Im Bundestag das gleiche Bild: Mit AfD-Politikern spricht keiner, das Verhältnis scheint sehr kalt zu sein.

Gleiches beobachtet man im täglichen Leben. Geradezu aufgelöst wird davon berichtet, dass es in der Schulklasse der Kinder einen Jungen gebe, dessen Eltern AfD wählen. Mit diesen könne und wolle man nichts mehr zu tun haben. Am besten wäre es, der Junge würde von der Schule verwiesen.

Umgekehrt ist es übrigens genauso. Anstelle einer sachlichen und problemorientierten Politik betreiben die Mitglieder (und Anhänger) der AfD eine vorsehbare Schelte und Beleidigung der anderen Parteien und der Medien, allen voran des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Frau Merkel müsse weg, andere Politikerinnen sollen gleich ins Ausland entsorgt werden, das System müsse überwunden werden. Konstruktive Vorschläge zur Lösung der von der Partei - zum Teil durchaus zutreffend - identifizierten Probleme sucht man vergeblich. Emotional sind die Empörten zu verstehen, hilfreich ist ihr Verhalten aber nicht.

Dieser spezifische Konflikt steht stellvertretend für einen Trend, der sich seit einigen Jahren durch die öffentlichen Debatten, vor allem ...

