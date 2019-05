Die beiden obersten Kirchenvertreter in Deutschland, Kardinal Marx für die Katholiken und Bischof Bedford-Strohm für die Evangelische Kirche, haben sich pünktlich zur EU-Wahl am vergangenen Sonntag mit einer politischen Erklärung zu Wort gemeldet, die nach - dem Echo in den Leserzuschriften zu urteilen - vielen nicht gefallen hat. Nicht dass es die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...