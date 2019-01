Audi hat in den USA 2018 wegen eines Absatzeinbruchs im Dezember weniger Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Der Absatz sei im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf etwas mehr als 223 000 Autos gefallen, teilte die Volkswagen-Tochter in der Nacht zum Freitag in Herndon mit. Im Dezember sei der Absatz um 16 Prozent auf 22 765 Autos gefallen. Über das Jahr gesehen ging vor allem der Verkauf von kleineren Modellen wie dem A3, Q3 und A4 zurück. Deutlich angezogen hat dagegen der Verkauf von größeren SUV-Modellen wie dem Q5 und Q8./zb/jha/

