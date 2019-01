The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1YC665 NIEDERS.SCH.A.14/19 A579 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4V80 HSH NORDBANK ZSK 1 15/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB85F3 NORDLB OPF. 16/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US45950VHC37 INTL FIN.CO.15/19 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J733 DZ BANK IS.A426 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLA6 LBBW GM-FLOATER 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US89236TDM45 TOYOTA MOTOR CRD 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USP04808AN44 ARGENTINA 17/2117 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB7WM5 BAY.LDSBK.IS.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US89236TDN28 TOYOTA MOTOR CRED 2019FLR BD02 BON USD N

CA PFED XFRA XS0432071131 PFIZER INC. 09/21 BD02 BON EUR N

CA JP5J XFRA LU0289214628 JPM-EOP.EQ.P.JPMEEP DPAEO FD00 EQU EUR N