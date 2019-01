The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2NBMJ1 CG GRUPPE AG ANL.18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W05 LB.HESS.THR.CARRARA01F/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W39 LB.HESS.THR.CA.TIL.01A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W47 LB.HESS.THR.CA.TIL.01B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W54 LB.HESS.THR.CARRARA01G/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W88 LB.HESS.THR.CARRARA01J/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3W96 LB.HESS.THR.CARRARA01K/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WX5 LB.HESS.THR.CARRARA01A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WY3 LB.HESS.THR.CARRARA01B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WZ0 LB.HESS.THR.CARRARA01E/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XA1 LB.HESS.THR.CARRARA01L/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US71654QCP54 PET. MEX. 2029 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128285U08 USA 18-23 BD00 BON USD N

CA C3F XFRA AU0000024275 CAPRICE RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA 3CT XFRA CA13765Q2099 CANNAONE TECHNOLOGIES EQ00 EQU EUR N

CA POTA XFRA CA73689L2075 PORTOFINO RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 2J4 XFRA KYG212251006 CN.ADV.CON.MAT.GR.DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 3NTA XFRA MHY621971198 NAVIOS MARITIME HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA BOV XFRA US03837C1062 APYX MEDICAL DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 0I3 XFRA US05465P1012 AXONICS MODUL. TECH. EQ00 EQU EUR N

CA 3IP XFRA US4158581094 HARROW HEALTH INC. NEW EQ00 EQU EUR N

CA WXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI EQ00 EQU EUR N

CA 35OB XFRA US67551U2042 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A EQ00 EQU EUR N

CA GOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI EQ00 EQU EUR N