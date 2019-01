FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.178 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.661 EUR

KJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.088 EUR

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.273 EUR

KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD 7.381 EUR