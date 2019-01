FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL

XFRA CA73689L1085 PORTOFINO RESOURCES INC.

22S2 XFRA US12542Q5080 CHF SOLUTIONS INC -,0001