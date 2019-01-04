FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL
XFRA CA73689L1085 PORTOFINO RESOURCES INC.
22S2 XFRA US12542Q5080 CHF SOLUTIONS INC -,0001
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL
XFRA CA73689L1085 PORTOFINO RESOURCES INC.
22S2 XFRA US12542Q5080 CHF SOLUTIONS INC -,0001