NEW YORK (Dow Jones)--Die aktivistische Hedgefondsfirma Third Point hat im vergangenen Jahr rund 11 Prozent an Wert verloren. Es war die schlechteste Wertentwicklung des Fondsbetreibers seit dem Krisenjahr 2008.

Die Verluste weiteten sich im Dezember aus, als die Auslandstochter Offshore Fund Ltd. im Monatsverlauf 6 Prozent abgab. Das geht aus einem Investorendokument hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Zwei andere Fonds von Third Point verloren den Angaben zufolge in etwa genauso viel. Auch der Jahresverlust von 11 Prozent wurde in diesem Dokument ausgewiesen.

Die von Daniel Loeb gegründete und als CEO geführte Third Point LLC zählt zu den prominentesten Hedgefonds der Branche. Third Point ist bekannt dafür, große Beteiligung an Unternehmen zu erwerben und sich dann aggressiv für Veränderungen einzusetzen. Zuletzt engagierte sich der Investor unter anderem 2018 bei dem Suppenhersteller Campbell Soup Co. und 2017 bei dem Nahrungsmittelkonzern Nestle SA.

Das schlechteste Jahr vor 2018 für Third Point war laut Angaben einer Unternehmenssprecherin das Jahr 2008. Damals verlor der Offshore-Fonds 33 Prozent an Wert. In den vergangenen Jahren konnte Third Point Gewinne erwirtschaften und Milliardenbeträge einsammeln. Das verwaltete Vermögen belief sich im vergangenen Jahr auf rund 18 Milliarden Dollar. Loeb hatte das Unternehmen 1995 mit 3 Millionen Dollar gegründet.

Third Point war einer von vielen Hedgefonds, die 2018 zu kämpfen hatten. Die Greenlight Capital Inc. von David Einhorn beispielsweise verlor im Dezember 9 Prozent und im gesamten Jahr 34,3 Prozent, wie aus einer Information an die Investoren hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Laut dem Marktforscher HFR verlor ein Fonds dieser Branche von Januar bis November im Durchschnitt 2 Prozent. im Vergleich dazu legte der Index S&P 500 legte im gleichen Zeitraum 5,1 Prozent zu und der Vanguard Balanced Index Fund, der rund 60 Prozent in Aktien und 40 Prozent in Anleihen investiert, stieg um 2 Prozent. Diese Zahlen beinhalten auch Dividenden. HFR hat noch keine Zahlen für die Wertentwicklung im Dezember veröffentlicht.

