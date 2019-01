CES 2019: First Sensor stattet israelisches LiDAR-System aus DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges CES 2019: First Sensor stattet israelisches LiDAR-System aus 04.01.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CES 2019: First Sensor stattet israelisches LiDAR-System aus - Demonstrator mit kundenspezifischen APDs erstmals vor Fachpublikum - Beschleunigte Cost-Roadmap zur Vorbereitung der Volumenproduktion Ab kommenden Dienstag präsentieren Konzerne und Startups auf der CES in Las Vegas konkrete Lösungen zur Einführung des vollautonomen Fahrens. Der israelische Systemhersteller OPSYS Tech, zu dessen Investoren Hyundai Motor gehört, greift dafür auf kundenspezifische Avalanche-Photodioden (APDs) der First Sensor AG zurück und stellt ausgewählten Kunden und Partnern ein neuartiges Solid-State-LiDAR-System für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen vor. First Sensor stellte OPSYS innerhalb weniger Monate die maßgeschneiderten APDs für das skalierbare Solid-State-LiDAR zur Verfügung. "Innerhalb kurzer Zeit konnten wir OPSYS eine Lösung liefern, die technologisch durch Genauigkeit und Leistungsstärke überzeugt und zusätzlich verschiedenen kundenspezifischen Anforderungen gerecht wird. Dieses Gesamtpaket hat OPSYS von First Sensor überzeugt", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG, die sich im kürzlich veröffentlichten Report "Global APD Avalanche Photodiode Market 2018" bereits zum zweiten Mal an die Spitze der APD-Hersteller gesetzt hat. Aktuell bemustert der Sensorik-Spezialist verschiedene Unternehmen mit einer neuen Generation von APDs und bereitet sich auf die Serieneinführung von LiDAR-Systemen vor. "Unsere Aufgabe ist es, mit einer beschleunigten Cost-Roadmap die Volumenproduktion schnellstmöglich auf den Weg zu bringen", so Rothweiler weiter. Selbstfahrende Autos sind zwar heute noch Pilotprojekte, doch Experten rechnen damit, dass 2035 bereits 54 Millionen dieser Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden. Um im kommerziellen Automotive-Markt zu bestehen, müssen LiDAR-Systeme hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen. Diese skizziert First Sensor in dem neuen Whitepaper "Unveiling the Mystery of LiDAR Qualification for Automotive Applications: The four pillars you should know". "Den hohen Anforderungen an Entwicklung und Produktion stellen wir uns bereits heute und bauen zudem unser Produktportfolio gezielt aus", so Rothweiler. Da LiDAR künftig gemeinsam mit Radar und Kameras das autonome Fahren ermöglichen wird, hat First Sensor Ende des vergangenen Jahres eine neue Kamerageneration sowie eine skalierbare Hard- und Softwareplattform für Fahrassistenzsysteme vorgestellt. Das Whitepaper "Unveiling the Mystery of LiDAR Qualification for Automotive Applications: The four pillars you should know" erhalten Sie hier zum kostenlosen Download ( Link). Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. 