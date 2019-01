Der Handelskrieg und mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind derzeit in aller Munde. Nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Im Streit zwischen China und den USA kommt es kommende Woche zu den ersten direkten Verhandlungen seit der Ankündigung eines "Waffenstillstands" Anfang Dezember. Eine US-Delegation wird am Montag zu zweitägigen Gesprächen in Peking erwartet. DAX und Co reagieren in einer ersten Reaktion erleichtert. Die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte wie Aixtron, Infineon, Siltronic und Co dürfte zu einer Gegenbewegung starten.

