NEW YORK (Dow Jones)--Die General-Motors-Tochter Cruise kooperiert mit dem Essenslieferdienst Doordash: Die beiden Unternehmen planen die Auslieferung von Essen mit selbstfahrenden Autos. Das Programm, das im März beginnen soll, umfasst Gerichte aus Restaurants. Zudem sondieren Cruise und Doordash die Auslieferung von Lebensmitteln für bestimmte Geschäfte, die bereits mit Doordash zusammenarbeiten, wie sie mitteilten.

Die GM-Tochter, die der Konzern Anfang 2016 für etwa 1 Milliarde US-Dollar erworben hat, hat sich bislang hauptsächlich auf Fahrtdienste konzentriert und will irgendwann in diesem Jahr einen Uber-ähnlichen Robotor-Taxidienst in einer noch nicht benannten Stadt anbieten, vermutlich San Francisco. Das Pilotprojekt mit Doordash ist der erste Vorstoß von GM in das Geschäft mit der Auslieferung von Waren.

Die Kooperation ist der neueste Versuch, die Technologie zur Verbesserung des Warenversands einzusetzen. Automobilhersteller und Technologieunternehmen wie die Alphabet-Tochter Waymo stecken in der Anfangsphase des Aufbaus von Geschäftsmodellen rund um ihre Technologie für autonomes Fahren. Die Unternehmen setzten darauf, dass der Ersatz des Fahrers durch Technologie die Kosten für Taxi- oder Lieferdienste erheblich senken wird, sobald sich die Technologie als sicher erwiesen hat und die Kosten für Sensoren, Radar und andere notwendige Ausrüstungsteile sinken.

Der Autobauer Ford hat den Weltmarkt für autonome Fahrzeuge für die Auslieferung von Waren wie Lebensmitteln und Fast Food auf der sogenannten "letzten Meile" bis 2026 auf 130 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ford hat die bislang Lieferung von Pizzen mit fahrerlosen Autos in Kooperation mit Domino's Pizza sowie einen autonomen Lieferservice für Blumen, chemische Reinigung und andere Dienstleistungen mit kleinen Unternehmen in Miami getestet. Die Kette Pizza Hut von Yum Brands hat sich derweil mit Toyota zusammengetan.

(Mitarbeit: Heather Haddon)

January 04, 2019 01:39 ET (06:39 GMT)

