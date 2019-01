Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 77 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells vor Bekanntgabe der Jahreszahlen habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. In puncto organisches Wachstum dürfte der Elektrotechnikkonzern jedoch auch weiterhin besser als die Wettbewerber agieren./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / 22:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-01-04/08:14

ISIN: FR0000121972