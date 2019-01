Prof. Mario Sznol, Yale Cancer Center, und Prof. David Hong, MD Anderson Cancer Center, sind neue Beiratsmitglieder

Hauptwirkstoff ND021 des Unternehmens wird in die klinische Entwicklung geführt

Numab Therapeutics AG, ein Biopharma-Unternehmen, das die nächste Generation multispezifischer antikörperbasierter Immuntherapien gegen Krebs entwickelt, gab heute die Berufung von Prof. Mario Sznol des Yale Cancer Center und Prof. David Hong des MD Anderson Cancer Center in seinen klinischen Beirat (CAB) bekannt. Im vergangenen September war Dr. Ignacio Melero bereits zum wissenschaftlichen Berater ernannt worden.

Dr. med. Mario Sznol ist Professor für Medizin (medizinische Onkologie). Er war früher am National Cancer Institute tätig und genießt internationales Ansehen im Bereich der Entwicklung von Krebsmitteln. Seine Expertise erstreckt sich auf Krebs-Immuntherapie und Krebsmittelentwicklung sowie die Behandlung von Patienten mit Melanomen und Nierenkrebs. Er befasst sich mit der Erweiterung von Gelegenheiten für klinische Studien am Yale Cancer Center, insbesondere Studien zu Immuntherapie und neuartigen Wirkstoffen.

Dr. med. David Hong ist Professor für Medizin und Associate Vice President of Clinical Research am MD Anderson Cancer Center. Im Lauf seiner gesamten Karriere hat Dr. Hong ein Interesse an der Erforschung der Wirksamkeit neuartiger Arzneimittelkombinationen bei Patienten mit Festtumoren entwickelt. Seine jüngsten Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Entwicklung personalisierter Therapien für Patienten, deren Tumoren spezifische genetische Mutationen/Amplifikationen aufweisen, und auf die Kombination gezielter Therapien mit Immuntherapien.

Dr. Sznol kommentierte: "Ich freue mich sehr, dem Beirat von Numab anzugehören. ND021 ist ein spannendes, innovatives Produkt, das klinisch relevante Grenzen von Checkpoint-Hemmer-Kombinationsansätzen abbaut."

Dr. Hong fügte hinzu: "ND021 besitzt ein hohes Potenzial zur Deckung medizinischer Versorgungslücken für viele unserer Patienten und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der klinischen Entwicklung dieser Verbindung zu unterstützen."

Prof. Dr. Peter Lichtlen, Chief Medical Officer bei Numab, sagte: "Mario Sznol und David Hong werden gemeinsam mit Ignacio Melero, der im September 2018 zum Berater ernannt wurde, unseren klinischen Beirat weiter verstärken. Alle Mitglieder unseres klinischen Beirats haben einflussreiche Arbeit auf dem Gebiet der Immuntherapie geleistet und an bahnbrechenden klinischen Studien mitgewirkt. Sie werden äußerst wertvolle Beiträge leisten, wenn wir unseren Hauptwirkstoff in die klinische Entwicklung führen, und wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit diesen angesehenen Forschern und Klinikern."

Numab führt ND021, ein PD-L1/4-1BB/HSA trispezifisches scDb-scFv, in die klinische Entwicklung. Daten aus Tierversuchen weisen stark darauf hin, dass ND021 den Verträglichkeits-/Wirksamkeits-Kompromiss, der mit der Stimulation des kostimulierenden Rezeptors 4-1BB verbunden ist, beseitigt und gleichzeitig erstklassige tumorbekämpfende Reaktionen auslöst. ND021 nutzt die multispezifische Technologie der nächsten Generation des Unternehmens, um eine sehr potente aber auf den Tumor beschränkte - agonistische Wirkung von 4-1BB auszulösen und dabei gleichzeitig PD-L1 zu blockieren. Durch die Einrichtung einer PD-L1-Bindung als Voraussetzung für die Auslösung einer 4-1BB-Stimulation von Immuneffektorzellen ist ND021 so konzipiert, dass eine dosislimitierende Lebertoxizität, die mit dem IgG-vermittelten 4-1BB-Agonismus einhergeht, vermieden wird. Gleichzeitig löst ND021 eine synergistische duale Checkpoint-Modulierung aus, um die pharmakologische Wirkung in der Tumor-Mikroumgebung zu maximieren.

Über Numab

Numab wurde 2011 gegründet und entwickelt eine proprietäre Pipeline multispezifischer Biotherapeutika für die Immunonkologie sowie Immunologie. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit Intarcia Therapeutics, Ono Pharmaceutical, Kaken Pharmaceutical und Tillotts Pharma. Die sofort betriebsbereite multispezifische Plattform von Numab ermöglicht einen in hohem Maße rationalen und reproduzierbaren Prozess, der in kürzester Zeit vielversprechende klinische Kandidaten mit neuen Wirkmechanismen, überragender Wirksamkeit und einem günstigen Sicherheitsprofil liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.numab.com.

