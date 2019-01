Die Kurse deutscher Anleihen haben am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,20 Prozent auf 164,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,158 Prozent.

Am Vortag hatten die Anleihen einen Teil ihrer Tagesverluste nach schwachen Konjunkturdaten aus den USA wett gemacht. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie hatte im Dezember den stärksten monatlichen Rückgang seit 2008 verzeichnet und war auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gefallen.

Am Freitag stehen mehrere Daten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm. Vor allem von einem robusten Arbeitsmarktbericht in den USA drohe weiterer Gegenwind, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einem Kommentar. Trotz des "Shutdowns" von Teilen der Regierung soll dieser am Nachmittag veröffentlicht werden./elm/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0057 2019-01-04/08:34