Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Celgene nach einem Übernahmeangebot von Bristol-Myers Squibb (BMS) von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 88 US-Dollar angehoben. Die Kaufofferte für den Biopharma-Spezialisten von rund 74 Milliarden US-Dollar habe der Celgene-Aktie Übernahmefantasie eingehaucht und ein nun ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis ermöglicht, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 16:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

