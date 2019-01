Wien (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturdynamik verringerte sich in der Eurozone im Jahr 2018 und so fiel der BIP-Zuwachs niedriger als im Jahr 2017 aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hauptgrund sei die fehlende Unterstützung durch die Nettoexporte gewesen. Die Inflationsrate habe sich bis zur Jahresmitte 2018 deutlich erhöht und in der zweiten Jahreshälfte zumeist leicht über dem Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent gelegen. Erst zu Jahresende sei die Teuerung wieder knapp unter die Zwei-Prozent-Marke zurückgefallen. Hauptverantwortlich für dieses Auf und Ab sei die durch den volatilen Ölpreis geprägte Entwicklung der Energiepreise gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...