China will Anstrengungen gegen Konjunkturabschwung verstärken

Der chinesische Premierminister Li Keqiang hat angekündigt, die Bemühungen zur Eindämmung des Konjunkturabschwungs in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu intensivieren. Zu den Maßnahmen gehört auch eine Reduzierung der Mindestreserve für kommerzielle Banken, entweder auf breiter Basis oder gezielt, wie aus einer Erklärung der chinesischen Regierung hervorging. Die Regierung will auch Steuern und Gebühren weiter senken, um kleine und private Unternehmen zu unterstützen, sagte Li der Erklärung zufolge.

Leichtes Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,9 (November: 53,8) Punkte. Dienstleister hätten im Dezember geringfügig mehr Aufträge hereinbekommen, wobei die Exportorders mit dem höchsten Tempo seit sechs Monaten gestiegen seien, teilte Caixin mit. Auch hätten die Unternehmen einen besseren Geschäftsausblick als im November gemeldet.

Japan will wenn nötig am Devisenmarkt eingreifen

Nach der kurzzeitigen massiven Aufwertung des Yen in der Nacht zum Donnerstag will Japan die Entwicklung am Devisenmarkt genau beobachten und wenn nötig einschreiten. "Wir schauen uns den Devisenhandel mit Blick auf spekulative Vorgänge genau an", sagte Vizefinanzminister Masatsugu Asakawa gegenüber Reportern nach einer Krisensitzung mit Vertretern der japanischen Notenbank und der Financial Services Agency. "Wir werden wenn nötig Maßnahmen ergreifen."

Fronten im Haushaltsstreit in den USA weiter verhärtet

Im US-Haushaltsstreit sind die Fronten weiter verhärtet. Die neu gewählte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bekräftigte, dass ihre Partei keine Mittel für den Bau der von US-Präsident Donald Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko freigeben werde. Das US-Repräsentantenhaus stimmte später mit seiner neuen demokratischen Mehrheit für ein Ende der aus dem Konflikt um die Mauer resultierenden Haushaltssperre.

US-Demokratin Pelosi erneut zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt

Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Die 78-jährige langjährige Fraktionschefin der Demokraten ist damit die politisch mächtigste Frau im Land - und stärkste Gegenspielerin von Präsident Donald Trump. Sie stand der Kongresskammer bereits von 2007 bis 2011 vor.

Peking erwartet US-Delegation ab Montag zu Gesprächen im Handelsstreit

Im Handelskonflikt mit den USA hat China den Besuch einer US-Delegation in Peking angekündigt. US-Regierungsvertreter würden am Montag zu zweitägigen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt erwartet, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die Delegation werde von dem stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish geleitet.

US-Automarkt verliert an Schwung - Audi mit Absatzeinbruch

Der US-Automarkt hat im Dezember leichte Anzeichen von Schwäche gezeigt, sich auf Gesamtjahressicht aber robust gezeigt. Abwärts ging es im Schlussmonat für die beiden großen US-Hersteller GM und Ford, auch die deutschen Premium-Hersteller Mercedes und Audi mussten Federn lassen. Dagegen konnten Fiat Chrysler, Nissan und Volkswagen mit steigenden Absätzen aufwarten.

Pompeo: USA setzen sich gegenüber Türkei für Schutz der Kurden in Syrien ein

Die USA werden sich nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mike Pompeo gegenüber der Türkei für einen Schutz der Kurden in Syrien einsetzen. "Die Bedeutung einer Gewähr dafür, dass die Türken die Kurden nicht abschlachten, der Schutz von religiösen Minderheiten dort in Syrien. All diese Dinge sind weiterhin Teil des laufenden amerikanischen Einsatzes", sagte Pompeo der konservativen Website Newsmax.

Brinkhaus sieht Kramp-Karrenbauer in K-Frage vorn

Im Streit um eine mögliche Kanzlerkandidatur in der CDU schlägt sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, auf die Seite der neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und positioniert sich damit gegen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Brinkhaus: "Es ist absolut klar, dass sie (Kramp-Karrenbauer) den ersten Zugriff hat."

Hacker stellen persönliche Daten deutscher Politiker ins Netz - Bericht

Computerhacker haben einem Bericht zufolge massenweise persönliche Daten und Dokumente von Hunderten Politikern auf Bundes- und Landesebene im Internet verbreitet. Wie das Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) meldet, wurde die Veröffentlichung am Donnerstagabend bemerkt und beschäftigt seitdem die Partei- und Fraktionsführungen. Verbreitet wurden die persönlichen Daten über den Kurznachrichtendienst Twitter.

GB/Nationwide Hauspreisindex Dez -0,7% gg Vm; +0,5% gg Vj

Philippinen Verbraucherpreise Dez +5,1% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Dez +4,7% gg Vorjahr

