Größter Verlierer in einem insgesamt kaum veränderten DAX war am Donnerstag die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Zum Ende des letzten Jahres und auch am ersten Handelstag des neuen Jahres konnte die Aktie noch deutliche Kursgewinne verzeichnen, nachdem Übernahmespekulationen laut geworden waren. Am Donnerstag ging es für den Kurs um mehr als 4 Prozent nach unten.

Im charttechnischen Niemandsland

Ohnehin hat sich das Chartbild des langjährigen Überfliegers zuletzt deutlich eingetrübt. ... (Alexander Hirschler)

