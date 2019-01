FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bezahldienstleister Wirecard hat Ctrip, den größten Online-Reiseveranstalter in China, als Partner gewonnen. Ctrip-Kunden würden nun Multiwährungs-Visa-Karten angeboten, die sieben der geläufigsten Währungen unterstützen und so den Umtausch von Bargeld im Ausland und das Umrechnen von Währungskursen überflüssig machen. Diese Visa-Karten werden von Wirecard herausgegeben, teilte der DAX-Konzern mit. Ctrip hat 110 Millionen aktive monatliche Nutzer in China.

Ctrip ist ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen und Inhaber mehrerer Reise-Websites einschließlich Skyscanner. Mit Multiwährungs-Visa-Karten können Verbraucher auf Reisen bezahlen. Zu weiteren Vorteilen gehören die festen Wechselkurse.

January 07, 2019 01:53 ET (06:53 GMT)

