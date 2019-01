Red Pine Exploration Inc. gab gestern die Ergebnisse von weiteren Bohrungen bekannt. Diese fanden an der Surluga-Lagerstätte und an der Minto-Mine statt. Die Lagerstätte befindet sich im unternehmenseigenen Goldprojekt Wawa, das 2 Kilometer östlich von Wawa, Ontario liegt. Während der Bohrungen wurden hochgradige Goldschnittstellen entdeckt.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch SD-18-234: 32,16 g/t Gold über 2,91 Meter ? Bohrloch SD-18-231: 3,17 g/t Gold über 6,23 Meter; darin 6,51 g/t Gold über 1,87 Meter ? Bohrloch SD-18-189: 16,47 g/t Gold über 1 Meter und 14,11 g/t Gold über 1,1 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de