Pharmakonzern BRISTOL-MYERS-SQUIBB (BMS) bietet rund 74 Mrd. $ für Biopharma-Wert CELGENE und zahlt damit einen Aufschlag von rund 50 %. Durch Meilensteinzahlungen, gekoppelt an den Erfolg bestimmter Projekte, können die Aktionäre später noch einen Nachschlag bekommen.



Im Portfolio von CELGENE befinden sich Krebsmedikamente, Entzündungshemmer, Mittel gegen Immunerkrankungen und der Blutgefäße. Demnächst auf den Markt kommende Medikamente aus der Pipeline von CELGENE sollen gemeinsam für mehr als 15 Mrd. $ Jahreserlöse gut sein.



BMS will das Tempo hoch halten und kündigt an, nach Realisierung der Übernahme eigene Aktien für bis zu 5 Mrd. $ zurückzukaufen. Die eigenen Aktionäre ließen sich gestern auch von der Aussicht auf spätere Gewinnsteigerungen infolge des Deals nicht beeindrucken:



Während CELGENE 20,7 % zulegte, brach die BMS-Aktie fast 14 % ein. Seit dem Hoch bei 76 $ Mitte 2016 gingen bei BMS knapp 40 % an Kurswert verloren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info