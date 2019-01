Irgendwann reißt jede Serie. So auch beim DAX. Nach sechs Jahren in Folge - 2012 bis 2017 -, in denen der deutsche Leitindex das Börsenjahr mit einem Gewinn abschloss, gab es 2018 wieder einmal Verluste zu beklagen. Haushaltsstreit in Italien, Brexit-Chaos, Zinsangst in den USA, weltweite Konjunktursorgen und der schier endlose Streit zwischen den USA und China um einen fairen Handel ließen das Aktienbarometer der 30 deutschen Blue Chips um 18,26 Prozent einbrechen.

