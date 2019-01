Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist 2018 auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung gesunken. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchschnittlich 2,340 Millionen Menschen hierzulande arbeitslos - und damit 193 000 weniger als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,5 Punkte auf 5,2 Prozent, teilte die BA am Freitag in Nürnberg mit./bak/maa/DP/jsl

