Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die überkaufte Marktsituation hatte Korrekturrisiken angedeutet und obwohl die europäischen Aktienmärkte erneut schwächer notierten, gab der Rentenmarkt zunächst nach, so die Analysten der Helaba.Im Hinblick auf die fundamentalen Datenveröffentlichungen drohe vor allem von einem robusten Arbeitsmarktbericht in den USA weiterer Gegenwind. Dazu müsste es aber zu einem Anstieg der Stundenlohnentwicklung kommen, was angesichts der Knappheitssignale, die seit Monaten vorherrschen würden, nicht auszuschließen sei. Leitzinserhöhungen der FED würden in diesem Jahr marktseitig nicht mehr eskomptiert und so bestünden Risiken. Technisch bleibe hervorzuheben, dass der im Oktober etablierte Aufwärtstrend intakt sei und DMI sowie MACD weiterhin im Kauf stünden. RSI und Stochastik würden aber kurzfristig zur Vorsicht mahnen. Rücksetzer könnten zunächst bis zum 38,2%-Level des jüngsten Aufwärtsimpulses bei 164,11 führen. Folgend gebe die Marke 164,01 Halt und darunter finde sich eine Unterstützung in Form der 21-Tagelinie bei 163,28. Die Trading-Range liege zwischen 163,64 und 165,10. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...