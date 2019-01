Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.45 Uhr um 42,21 Punkte bzw. 1,52 Prozent auf 2.813,66 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben. Für bessere Stimmung sorgte Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.In der Nacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...