Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Kurz- bis mittelfristig seien die Gewinnperspektiven für den Brauer gedämpft, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei 2017 und 2018 aber sehr schwach gelaufen und werde derzeit mit einem hohen Abschlag auf die Titel der Konkurrenz gehandelt./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-04/10:50

ISIN: BE0974293251