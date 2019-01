Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 360 auf 300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Beim Rohstoffkonzern drehten sich die größten Befürchtungen der Anleger um die Aktivitäten im Kongo sowie um die damit zusammenhängenden Korruptionsermittlungen des US-Justizministeriums, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb, sowie wegen zunehmender Risiken hinsichtlich der chinesischen Rohstoffnachfrage habe er sein Kursziel reduziert./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-04/10:53

ISIN: JE00B4T3BW64