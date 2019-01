Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für RTL von 56 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das stetig wachsende Geschäft mit Film-Streaming-Abonnements in Europa verstärke den Investitionsdruck auf die hiesigen TV-Konzerne, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies werde den Free Cashflow der Sektorunternehmen in den kommenden zwei bis drei Jahren erheblich belasten und damit die Dividendenzahlungen gefährden. Er reduzierte seine 2019er Dividenden- und Gewinnprognosen (EPS) für RTL./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-01-04/10:56

ISIN: LU0061462528