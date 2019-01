Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts008/04.01.2019/10:30) - Pünktlich zum Jahresabschluss 2018 knackt das E-Commerce-Unternehmen Expertiserocks SL die Millionen-Zuschauer-Marke auf YouTube. Das Internet-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Dropshipping kündigt an, auch im neuen Jahr 2019 mit seinem Kanal stetig zu expandieren und stellt dafür einen neuen Wochen-Sendeplan vor. Montags bis sonntags gibt es auf dem YouTube-Channel von Expertiserocks nun Videos zu relevanten Themen rund um die Bereiche Dropshipping und E-Commerce. Dropshipping (auch Streckenversand oder Streckengeschäft genannt) erfreut sich bei Existenzgründern und E-Commerce-Interessierten zunehmend großer Beliebtheit. Für Online-Händler liegt der Vorteil von Dropshipping darin, dass keine Lagerkosten für Produkte entstehen, da diese vom Hersteller oder Großhändler durch den Dropshipper direkt an den Kunden versendet werden. Expertiserocks SL positioniert sich in der E-Commerce-Branche als Dropshipping-Spezialist und -Berater und unterstützt sowohl E-Commerce-Anfänger als auch -Profis bei der Konzeption, Umsetzung und Betreuung von Online-Shops. Neben zahlreichen Programmen wie Schulungen, Workshops und Coachings vermittelt das Unternehmer-Duo von Expertiserocks, Fabian Siegler und Jasmin Hoffmann, tausenden Zuschauern auf der Video-Plattform-YouTube ihr Expertenwissen aus 13 Jahren Erfahrung und Marktkenntnis im Dropshipping. Mit dem Erreichen der Millionen-Marke setzt das Internet-Unternehmen nun neue Maßstäbe in der Branche. "Wir freuen uns sehr darüber, mittlerweile über eine Million Video-Aufrufe zu verzeichnen und sind stolz auf die große Community, die wir damit aufgebaut haben. Unser Ziel für 2019 ist es weiterhin, unser Fachwissen weiterzugeben und unsere Kunden optimal auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und unterstützen", so Fabian Siegler, kreativer Kopf von Expertiserocks. "Dafür haben wir unsere Kanal-Struktur auf YouTube überarbeitet und erweitert. Es gibt es nun täglich Videos zu den relevantesten Themenbereichen im Dropshipping", kündigt der Marketing-Experte an. Fabian Siegler ist Sachverständiger für Internetmarketing und wurde kürzlich bundesweit zum ersten Sachverständiger für Dropshipping zertifiziert. Mit seiner mehr als zwölfjährigen Expertise steht der fünffache Fachbuchautor Internet-Händlern als Experte, Coach und Motivator zur Seite. Jasmin Hoffmann ist Expertin für E-Commerce und Dropshipping auf Amazon und ist als Geschäftsführerin von Expertiserocks SL tätig. Weiterführende Informationen finden Interessierte unter den folgenden Links: Website: https://expertise.rocks/ YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCJR9DIInIDOdOT24ILsFT1w (Ende) Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Natascha Lämmerhirt Tel.: +348-81800014 E-Mail: info@expertise.rocks Website: expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190104008

