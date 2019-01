Wien (www.anleihencheck.de) - Auch gestern dominierte die "risk off"-Stimmung an den Märkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Befeuert worden sei die Nervosität vom deutlicher als erwartet ausgefallenen Rückgang des ISM-Index. Die am Markt bestehende Unsicherheit hinsichtlich der US-Konjunktur spiegele sich auch in den Leitzinserwartungen wider. So werde gemäß FED Funds Futures keine weitere Zinsanhebung mehr gepreist - ganz im Gegenteil. In dieses Bild würden auch die jüngsten Aussagen Kaplans (Präsident Dallas FED, gemäßigt, 2019 nicht stimmberechtigt) passen, der sich für eine Pause im Zinsanhebungszyklus in den ersten Quartalen des Jahres ausgesprochen habe. Zwar dürfte sich die FED in ihren zuletzt angeschlagenen, etwas vorsichtigeren Tönen hinsichtlich der Konjunktur grundsätzlich bestätigt fühlen. Von einer längeren Pause oder gar dem Ende der Zinsanhebungsphase sind wir unserer Meinung nach aber noch weit entfernt, so die Analysten der RBI. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...