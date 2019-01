BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internet-Suchmaschinendienst Baidu und das chinesische Internetportal Sohu müssen sich mit der Regierung in Beijing auseinandersetzen. Die Aktien von Baidu Inc. und Sohu.com Inc. gerieten wie auch der gesamte Internetsektor in China in den letzten Monaten stark unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...