Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Aktien der integrierten europäischen Ölkonzerne hätten im Dezember durchschnittlich 4,6 Prozent (in US-Dollar) an Wert verloren, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich mit den Papieren der US-Wettbewerber, die rund 12 Prozent eingebüßt hätten, stünden sie damit aber noch gut da. Im Jahr 2018 sei der europäische Öl- und Gassektor die drittbeste Branche gewesen und berge derzeit ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-04/11:51

ISIN: IT0003132476