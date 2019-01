Mit dem jüngsten Einbruch von Apple rundet sich das Bild. Mit Amazon und den anderen großen Techs, die in den nächsten Tagen ihre Ergebnisse vorlegen, lässt sich rechnen, was die Tech-Blase gekostet hat. Gerechnet an den einzelnen Titeln von Groß bis Klein ergab sich eine Blase von etwa 2,5 bis max. 3 Bio. $ in den letzten zwei Jahren, angefangen mit der Trump-Rally Ende 2016. Apple allein schaffte bereits rund 400 Mrd. $, zusammen mit Amazon sind es knapp 800 Mrd. $ und alle Tech-Titel im Nasdaq zusammengenommen bringen den Rest.



Vorbild dafür ist die letzte große Blase dieser Art, Dot.Com genannt, vor genau 10 Jahren. Das Schöne daran ist: Geplatzte Blasen dieser Art enthalten nur ein sehr geringes Konjunkturrisiko. Nicht zu verwechseln mit Finanzkrisen wie 2008 mit dem Zusammenbruch von Banken und Versicherungen, also Lehman, Funny und Freddie und dem größten Versicherer der Welt, AIG. Die Letzteren wurden vom Staat gerettet, Lehman als Einziger nicht.



