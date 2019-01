Der Biopharma-Forscher mit Schwerpunkt Immuntherapie gegen Krebs profitiert von der Nachricht über eine Kooperation: Ein exklusiver Lizenzvertrag sichert die Möglichkeiten für ein Molekül, das am Helmholtz Zentrum München erfunden wurde und im Rahmen der TCR-T-Therapie gegen verschiedene solide Tumore eingesetzt werden kann. Damit erhält Medigene nach eigenen Angaben einen zusätzlichen Mechanismus zur Überwindung der T-Zell-Blockade. Das Interesse an der Medigene-Aktie wird damit am Morgen belebt, sie steht mit +7,7 % an der Spitze im SDAX.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info