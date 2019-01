marktEINBLICKE um 12: DAX auf Erholungskurs, Erleichterung nicht nur bei Bayer

Nach den jüngsten Kursverlusten sogt die Gegenbewegung am Freitagmittag für Erleichterung am Aktienmarkt. Der DAX schießt um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Für das Stimmungshoch sorgen Gespräche im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Allerdings haben wird in der Vergangenheit gesehen, dass diese nicht gleich zu einer Lösung führen müssen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: