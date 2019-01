Wien (www.anleihencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt in den USA hatte im dritten Quartal 2018 um annualisiert 3,5% p.q. zugelegt, nach 4,2% p.q. im zweiten Quartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für das vierte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 zeichne sich zwar eine Verlangsamung des konjunkturellen Momentums ab, mit annualisiert je etwa 2,25% p.q. dürfte die Wirtschaftsleistung allerdings nochmals stärker zunehmen als mit dem von den Analysten bei 1,5% p.a. veranschlagten Potenzialwachstum. Die konjunkturelle Überhitzung dürfte Mitte 2019 damit ein Ausmaß erreichen, das gemessen an der Produktionslücke in den letzten 65 Jahren höchstens ein- oder zweimal übertroffen worden sei. ...

