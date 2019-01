Wien (www.anleihencheck.de) - Entgegen der breiten Markterwartung hielt das beschleunigte Re-Pricing u.a. des Credit-Marktes auch im vierten Quartal 2018 an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dementsprechend sei es im Jahresverlauf zu merklichen Fondsabflüssen bei EUR-Unternehmensanleihen (seit Jahresanfang -8% (IG) bzw. -17% (HY)) sowie Anstiegen der Risikoprämien (Option Adjusted Spread; OAS) gekommen, sowohl im Investment Grade (IG) als auch High-Yield (HY) Segment von 62 Basispunkten (BP) bzw. 202 BP. In Summe markiere 2018 seit 2005 das zweite bzw. vierte Jahr mit einem negativen Gesamtertrag für IG (-1,3%) sowie HY (-3,1%). ...

