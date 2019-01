Wien (www.anleihencheck.de) - Im Jahr 2018 ließ sich das Geschehen am Euro-Staatsanleihemarkt in zwei Phasen einteilen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bis Mitte Mai habe Stabilität vorgeherrscht. Gestützt durch die expansive Geldpolitik der EZB und die positive Konjunkturentwicklung seien die Risikoprämien (10J vs. DE) der meisten Euroländer leicht zurückgegangen. Die Korrektur sei mit der Bildung der populistischen Regierung in Italien erfolgt. Die politische Unsicherheit habe vor allem die die italienische Risikoprämie massiv ansteigen lassen. Zu den Bedenken über die Budgetentwicklung hätten sich Befürchtungen über einen politisch motivierten Euro-Austritt gemischt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...