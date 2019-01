Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene nach einer Produktnachricht auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Lizenzvereinbarung mit dem Helmholtz Zentrum München für ein Molekül zur Behandlung solider Tumoren dürfte die Risiken des entsprechenden Entwicklungsprogramms des Biotech-Unternehmens verringern, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 08:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-01-04/12:32

ISIN: DE000A1X3W00